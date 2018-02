Sanremo 2018, è giallo sul brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro

Sanremo non è Sanremo se non spunta almeno un “caso musicale” che possa vagamente assumere i contorni del “giallo”.

La 68esima edizione del Festival è iniziata così, con il brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro 'Non mi avete fatto niente' (qui il testo) che ha suscitato più di qualche perplessità per le sue analogie con un’altra canzone dal titolo ‘Silenzio’, presentata da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali alle selezioni di Sanremo Giovani, nel 2016.

Sul banco di prova, il ritornello della canzone di due anni fa - “Non mi avete tolto niente, non avete avuto niente, questa è la mia vita che va avanti oltre tutto e oltre la gente” – simile alle parole del brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro, dato per favorito al festival da molti bookmaker, ovvero: “Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente”.

L’autore del testo è Andrea Febo, co-autore del pezzo cantato dal duo.

Tuttavia, se la presenza dello stesso autore dovrebbe evitare eventuali accuse di plagio, è la diffusione del brano presentato a Sanremo Giovani 2016 che potrebbe dare problemi a Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Pur non essendo stata commercializzata, infatti, bisognerà appurare che 'Silenzio' non sia stata eseguita in pubblico. Il regolamento del festival della canzone italiana, consultabile sul sito della Rai, parla chiaro: “Tutte le canzoni dovranno essere nuove. (…) È considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate), non sia già stata pubblicata e/o fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata dal vivo alla presenza di pubblico presente o lontano”. (…)

Sussiste inoltre la caratteristica di 'canzone nuova' nell’eventualità di utilizzo di stralci 'campionati' di canzoni già edite, sempre che questi - nel totale - non superino un terzo della canzone 'nuova' stessa.



Nel caso 'Silenzio' risultasse regolarmente eseguita davanti a un pubblico, secondo il regolamento il brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro dovrebbe quindi essere squalificato dalla gara del festival di Sanremo.

In mattinata sono previsti aggiornamenti.