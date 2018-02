Sanremo 2018, Fiorello show: "Tornerò su Rai1? Dipende da come va stasera: se va male ho chiuso"

"E' da tanto che non mi prendevo un bagno di adrenalina così. Forse mi mancava quest'ansia". E' un Fiorello emozionato e carico quello che è piombato all'improvviso in sala stampa all'Ariston a poche ore dalla sua apparizione al Festival.

In pochi minuti, Fiorello scalda l'atmosfera della sala. Risponde alle tante domande, scherza, si smarca, prova a fare un po' di depistaggio per lasciare al massimo la curiosità per il suo ritorno sul palco dell'Ariston. "Credo che vi emozionerò stasera, c'è una cosina in serbo per voi", chiosa.

A chi gli chiede se il vederlo oggi a Sanremo apra la porta a un suo ritorno in tv su Rai1, Fiorello replica: "Dipende da come va stasera: se va male, chiudo tutto e torno a fare i live e la radio".

A convincerlo a tornare al Festival, oltre al già citato messaggio WhatsApp di Claudio Baglioni, anche la reazione di sua figlia ai suoi tentennamenti: "E fallo sto Festival!".

Fiorello ricorda anche la sua partecipazione come concorrente al Festival con la canzone "Finalmente tu". Vinse Giorgia, ma tutti i giornali parlavano solo di lui. "Carriera finita, dicevano", sogghigna oggi Fiorello.

Ma cosa farà lo showman sul palco dell'Ariston? "Se non canti in questo Festival ti arrestano", dice." Alla fine è solo Sanremo", scherza.