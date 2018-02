Ex professore di matematica, è in gara tra le Nuove Proposte con "Il congiuntivo". Lodevole il suo obiettivo di arrivare ai giovani parlando di cose didattiche attraverso la musica, spaziando tra tutte le materie: è questo il nocciolo del suo album "Bella Prof!", e dell'omonimo programma che andrà in onda a marzo su Sky Uno