Sanremo 2018: date, cantanti, canzoni, ospiti e tutto quello che c'è da sapere

Cresce l'attesa per la 68esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo gli ultimi tre anni firmati magistralmente da Carlo Conti, che ha inanellato un successo dopo l'altro, la Rai ha deciso di affidare a Claudio Baglioni sia la direzione artistica che la conduzione della storica kermesse. Una sfida azzardata, per certi versi, che il cantautore romano ha accettato da vero "capitano coraggioso".

Sanremo 2018 - Date

La 68esima edizione del Festival di Sanremo andrà in scena dal 6 al 10 febbraio 2018. Cinque prime serate, in onda su Rai 1 e in Eurovisione, in cui si sfideranno i Big per la gara tradizionale e giovani cantanti per la sezione Nuove Proposte.

Sanremo 2018 - Conduttori

E' ancora mistero su chi affiancherà Claudio Baglioni sul palco dell'Ariston. I nomi dei co-conduttori verranno svelati a gennaio, durante la conferenza stampa a ridosso dell'inizio del Festival, ma quasi sicuramente saranno partner di un certo rilievo. L'ultima indiscrezione bomba, vuole accanto al padrone di casa Michelle Hunziker, sempre più vicina alla firma, e un "Banderas italiano" che secondo i rumors sarebbe Pierfrancesco Favino.

Sanremo 2018 - Vallette

In questa edizione non ci saranno vallette, come ha fatto sapere il direttore di Rai 1 Angeolo Teodoli, ma non è detto che nel corso delle cinque serate qualche bellissima non passi per il teatro Ariston...

Sanremo 2018 - Il regolamento

Grandi novità al Festival dirmato Claudio Baglioni, a partire dal regolamento. In questa edizione, come ha fatto sapere il direttore artistico, non ci saranno eliminazioni. Tutti i cantanti in gara, sia big che giovani, si esibiranno fino all'ultima serata, come un vero e proprio concorso, per poi stilare la classifica finale. Al posto delle cover, invece, ci saranno i duetti.

Sanremo 2018 - I Big

Ex vincitori, grandi ritorni, featuring di spessore, ma anche tante novità tra 20 i campioni in gara. Ecco tutti i nomi e le canzoni.

Sanremo 2018 - Nuove Proposte

I 16 finalisti scelti dalla Commissione musicale capitanata da Claudio Baglioni, si sono sfidati venerdì 15 dicembre nella serata "Sarà Sanremo". 6 di loro e 2 artisti provenienti dalla selezioni di Area Sanremo, calcheranno a febbrario il prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston. Ecco le 8 nuove proposte e le canzoni.

Sanremo 2018 - Ospiti

Ancora nessun nome, che come di consueto arriverà a ridosso del Festival. Gli ospiti, infatti, sono da sempre tra le ultime cose da definire. Solo voci e qualche ipotesi che vorrebbe il ritorno di Laura Pausini sul palco che le regalò il successo, e magari un'amichevole incursione di Gianni Morandi. Tiziano Ferro invece, super ospite della passata edizione, ha fatto sapere che quest'anno il Festival lo seguirà da casa.

Sanremo 2018 - Il DopoFestival

Dopo due anni firmati da Nicola Savino con la Gialappa's Band, il programma notturno del post-festival potrebbe cambiare registro. Baglioni pare abbia scelto il pianista e compositore Stefano Bollani per la conduzione del DopoFestival. Per il musicista non sarebbe la prima esperienza televisiva: già nel 2011 e nel 2013 ha condotto su Rai 3 "Sostiene Bollani", mentre l'anno scorso è sbarcato su Rai 1 con "L'importante è avere un piano"