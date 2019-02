Sanremo 2020, ci sarà il Baglioni ter? Il cantante rompe il silenzio

Il successo del Festival di Sanremo 2019 di Claudio Baglioni è innegabile. E così, dietro le quinte della kermesse, da qualche ora circola la voce che il cantautore possa prendere il timone anche della prossima edizione. Interrogato oggi in conferenza stampa, Baglioni non conferma né smentisce, lasciando aperta una porta alla possibilità.

"Per tutti questi discorsi aspettiamo la fine di questa edizione perché è importante capire dove vogliamo andare", dice Baglioni ai giornalisti. Ed anche Teresa De Santis, direttrice di Rai Uno, è sulla stessa linea: "Claudio è una grande risorsta televisiva. L'ho visto lavorare in questi giorni con grande perfezionismo. E' una presenza straordinaria a cui la tv italiana e Rai Uno non possono rinunciare. Detto questo, bisogna anche vedere che cosa vuole fare lui. Alla fine di questo festival che stiamo portando avanti con risultati straordinari decideremo cosa fare".

Il successo del Festival di Baglioni

Il successo del Festival di Baglioni non è solo numerico. La vera sfida vinta è quella di aver rintracciato un pubblico giovane che da tempo ormai era lontano dalla prima rete e dalla tv in generale. Ci è riuscito mettendo sul palco dell'Ariston artisti legati ad una cultura musicale di rinnovamento, come l'indie pop e il rap. "Piccoli telespettatori crescono - dice Baglioni - abbiamo fatto un po' di legna, buona sostanza per la televisione".

Intanto, qualora Baglioni non dovesse accettare il ruolo, si vocifera di un possibile ritorno di Carlo Conti, oppure del passaggio di testimone a Fiorella Mannoia...