Ex-Otago a Sanremo: "Cantiamo un amore non più giovane. La nostra Genova? Guardi al futuro" | VIDEOINTERVISTA

Nel Festival "locomotiva" di Claudio Baglioni, quel Festival che si propone di trainare il panorama musicale italiano di oggi, completo di tutte le sfaccettature, non potevano mancare gli Ex-Otago, band genovese che quasi vent'anni fa si è imposta tra i pionieri della nuova - e ormai sdoganata - ondata indie pop. "Il Festival è cambiato - ci dicono - Finalmente si è aperto a tutti i mondi musicali e ci sentiamo rappresentati". Ma se, di solito, nella kermesse musicale si canta l'amore nelle sue fasi più tradizionali, dalla passione degli inizi al dolore del suo tramonto, loro in 'Solo una canzone' raccontano l'"amore di mezzo", quello non più giovane, quello in cui è difficile ammettere che "il senso della scoperta va esaurendosi", quello da "rilanciare, continuando ad innamorarsi".

Il brano è nato spontaneamente, "perché tutti noi ci stiamo trovando a vivere storie molto lunghe", spiega il frontman Maurizio Carucci, 38 anni, che confida "io stesso mi sono trovato ad affrontare questi temi con la mia compagna e ne abbiamo guadagnato in curiosità. L'importante è avere sempre gli occhiali giusti per guardare il rapporto, per scoprire i nuovi dettagli che si aggiungono nella coppia strada facendo". Nella serata dei duetti, la canzone sarà interpretata in una versione speciale con Jack Savoretti.

Dopo Sanremo, poi, il gruppo pubblicherà il nuovo album 'Corochinato' e il docufilm 'Siamo come Genova', viaggio che porterà alla scoperta della band partendo dal rapporto con la sua città, oggi ferita dal crollo del Ponte Morandi. "Genova - prosegue Carucci - deve rialzarsi facendosi forza sulle sue tradizioni e sulle idee fresche dei più giovani. A volte, invece, finisce per essere troppo conservatrice e non abbastanza aperta al futuro". L'approccio auspicato è un po' quello che loro usano nei confronti della vecchia scuola musicale genovese: "Guardiamo agli artisti del passato con gli occhi di un figlio adolescente che guarda al padre. E' amore e odio. E' non mettersi in sfida, ma neanche considerare il passato come qualcosa di ineguagliabile e intoccabile. Noi abbiamo l'ambizione di cambiare un po' la tradizione e in parte ci stiano riuscendo".