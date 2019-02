Sanremo, il commovente omaggio di Baglioni a Frizzi: "Volevo affidare a lui il Festival"

Oggi Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 61 anni. E così Claudio Baglioni ha voluto omaggiarlo con un pensiero arrivato nel pieno del Festival di Sanremo 2019.

Poco prima del lancio di uno stacco pubblicitario, Baglioni ha preso qualche minuto per ricordare il conduttore, scomparso lo scorso marzo a seguito di una malattia fulminante. Il direttore artistico ha esordito dicendo che Frizzi avrebbe meritato di condurre la kermesse. "Io l'anno scorso c'avevo anche pensato - ha dichiarato - Oggi avrebbe compiuto sessantuno anni. E' il 5 febbraio e per la prima volta lui non c'è. Fabrizio per me era un grande, un uomo curioso, bizzarro, dal sorriso ingenuo. Per questo ci piace ricordarlo così con un grande esorriso e le braccia aperte, proprio come canta Modugno, volare". E sul ledwall alle spalle è stata proiettata una immagine di Frizzi. Standing ovation tra il pubblico. E un lungo applauso.