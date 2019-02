Sanremo 2019, le pagelle del Festival

Una vera e propria festa della musica Italiana. Questo è stato l'ultimo Festival di Sanremo 2019, capace di aprire per la prima volta dopo tanti anni alla musica indipendente, oltre che al pop più inflazionato, e a richiamare un pubblico più giovane del target tradizionale della kermesse. Intrattenimento e canzoni si sono alternate nelle cinque serate. Alla conduzione il direttore artistico Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio. "Abbiamo fatto tutto il possibile perché questo festival restasse nel solco di quello passato - ha dichiarato Baglioni - Hanno vinto la musica, le parole, le speranze di tanti giovani e non giovani artisti, che confidano in quello che accadrà domani. Spero che questo solco tracciato non venga smesso".

Di seguito le pagelle al Festival di Sanremo 2019, dalle esibizioni dei cantanti alle performance dei conduttori.