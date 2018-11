Sanremo 2019, il programma delle cinque serate

La 69esima edizione del Festival di Sanremo, che vede per il secondo anno consecutivo la direzione artistica di Claudio Baglioni, andrà in onda su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio 2019 in diretta dal Teatro Ariston. Grande novità la gara unica con 24 cantanti in sfida. Dopo 35 anni, infatti, non ci saranno più Campioni e Nuove Proposte (categoria nata nel 1984, quando ad aggiudicarsi per primo la vittoria tra i Giovani fu Eros Ramazzotti con "Terra Promessa") ma solo artisti che concorreranno alla pari per la vittoria.

La notizia, che era nell'aria dopo l'annuncio della trasformazione di Sanremo Giovani in un festival a sé che si svolgerà il 20 il 21 dicembre (promuovendo in ognuna delle due serate un artista al festival di febbraio), è ora ufficializzata con la pubblicazione sul sito ufficiale della Rai del programma serata per serata dell'edizione 2019. Dunque gli artisti che Baglioni inviterà al Festival, oltre ai 2 promossi da Sanremo Giovani, saranno ben 22.

Le cinque serate saranno articolate in questo modo

Prima Serata (martedì 5 febbraio 2019) - Si alzerà il sipario sul palco del Teatro Ariston e tutti e 24 gli artisti canteranno per la prima volta il proprio brano;

Seconda Serata (mercoledì 6 febbraio 2019) - Sarà dedicata al secondo ascolto di 12 delle 24 canzoni in gara;

Terza Serata (giovedì 7 febbraio 2019) - Ci sarà il secondo ascolto delle restanti 12 delle 24 canzoni in gara;

Quarta Serata (venerdì 8 febbraio 2019) - Sul modello già collaudato lo scorso anno, sarà una vera serata-evento in cui ogni artista canterà in compagnia di un ospite il proprio brano, in una versione rivisitata per l'occasione;

Quinta Serata (sabato 9 febbraio 2019) - La finale. Si riascolteranno le 24 le canzoni in gara e verrà eletto il brano vincitore della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana.