Sanremo 2019, il programma della prima serata

Il conto alla rovescia è finito. Parte stasera la 69esima edizione del Festival di Sanremo, firmato per il secondo anno consecutivo da Claudio Baglioni, affiancato sul palco da Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Un puntata ricca di musica. I 24 big in gara si esibiranno tutti, oltre ai duetti di altissimo livello che ci saranno tra il conduttore-direttore artistico e gli ospiti. Si parte con Andrea Bocelli, che canterà insieme a Baglioni "Il mare calmo della sera" - brano con cui vinse nel '94 vinse il Festival nella categoria Giovani - e poi si esibirà con il figlio Matteo sulle note della loro "Fall on me", un toccante passaggio di testimone artistico. Tra gli ospiti della prima serata anche Giorgia - anche lei canterà con Claudio Baglioni - e Pierfrancesco Favino, che torna al Festival dopo la straordinaria prova da conduttore dello scorso anno e sarà protagonista di una performance con Virginia Raffaele. Sul palco anche Claudio Santamaria per un omaggio al Quartetto Cetra insieme ai tre conduttori.

Esordio anche per la scenografia di questo Festival, firmata da Francesca Montinaro. Una grande onda sullo sfondo e un trampolino gigante, "metafora di Sanremo" ha spiegato la Montinaro in conferenza stampa. "Ci sarà un golfo mistico posteriore - ha svelato ancora - in cui suona l'orchestra, isolata dagli altri componenti scenici e questo dà una grande profondità di campo".

Al via da stasera anche il DopoFestival con Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto, che riceverà il testimone intorno all'1:10. Con loro la Superband - composta da Federico Poggipollini, Luca De Gennaro e Sergio Carnevale - anima rock del programma. "Saremo noi stessi - assicura Papaleo - e anche gli artisti che ci verranno a trovare potranno essere se stessi. Avere Anna con me è un privilegio, lavoriamo insieme nel cinema italiano. Mi sento a mio agio, a casa, e la sua presenza mi dà un senso di beatitudine. Poi ho conosciuto Melissa, una ragazza esorbitante, ma il grande piacere è costituito da questi musicisti. Hanno pigiato il mio interruttore, mi stanno scatenando. Fate attenzione, succederanno cosa clamorose questa notte".