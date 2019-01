Simone Cristicchi a Sanremo 2019 con "Abbi cura di me": testo e video

Un ritorno attesissimo quello di Simone Cristicchi al Festival di Sanremo. Il cantautore e attore - direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo - vinse nel 2007 con la canzone "Ti regalerò una rosa", vero e proprio viaggio all'interno di un ospedale psichiatrico visto con gli occhi di un paziente. Il brano vinse anche il Premio della Critica e quello della Sala Stampa.

Due anni dopo tornò al Festival con "Meno male". Non ebbe lo stesso successo ma si piazzò comunque subito fuori dal podio. Simone Cristicchi è in gara quest'anno con "Abbi cura di me".