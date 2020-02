Al Bano e Romina insieme a Sanremo, ma solo sul palco: voli e hotel separati

Al Bano e Romina come re e regina, non sullo stesso volo. I due ospiti d'onore della prima serata del Festival di Sanremo sono arrivati separati nella città dei fiori: domenica lei, dopo essere atterrata a Nizza da Roma, lunedì lui.

Non solo. La coppia d'oro della musica italiana - che per quasi trent'anni ha fatto coppia anche nella vita - si vede insieme solo all'Ariston, infrangendo i sogni dei fan che ancora sperano in un ritorno di fiamma. Hotel separati e anche ben distanti. Il cantante di Cellino ha scelto un famoso albergo a pochi passi dal Teatro - in questa settimana sanremese affolatissimo di cantanti in gara e volti noti - Romina invece ha preferito un hotel vista mare, al riparo dal caos che ruota intorno al Festival.

Sul palco dell'Ariston, però, la loro favola rivivrà a suon di musica. Al Bano e Romina canteranno alcune delle loro indimenticabili hit e un inedito scritto da Malgioglio. Chissà se proprio quello accenderà una nuova scintilla... In quel caso, i concierge sono avvisati.

Nel video sotto l'arrivo di Al Bano in hotel, assediato dai fan