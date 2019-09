Sanremo 2020, le indiscrezioni bomba di Amadeus: "Magari viene Madonna, per Jova e Fiorello porte aperte"

Parlare di 'sovranismo' a proposito del biennio Baglioni a Sanremo è bizzarro, considerando la velata polemica nata con Salvini lo scorso Festival sulla questione dei porti, ma di fatto per due anni sul palco dell'Ariston sono arrivati soltanto ospiti italiani. Amadeus, chiamato a firmare la 70esima edizione della storica kermesse musicale, riapre invece ai grandi nomi internazionali e tra questi fa quello di Madonna.

"Se venisse Madonna sarei felice - ha rivelato ai microfoni dei Lunatici, su Radio 2, parlando delle indiscrezioni che circolano intorno al prossimo Festival -. Magari. Fiorello e Jovanotti? Sono due fratelli, siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto insieme dei periodi bellissimi negli anni '80. Rosario mi ha detto che vuole esserci, conosco talmente bene entrambi che sanno che c'è una porta aperta e quando avranno piacere di esserci possono venire tranquillamente. C'è una tale confidenza tra di noi che davvero la porta è aperta. So che ogni tanto Fiorello e Jovanotti si sentono in segreto, Lorenzo mi ha detto che Fiore lo chiama quasi tutti i giorni ma non ha voluto aggiungere altro. Qualsiasi cosa mi farà piacere".

Dunque la loro presenza a Sanremo, anche solo per una serata, sembra quasi certa. Sulle altre voci invece Amadeus non si sbilancia: "Le leggo e ci sorrido. Non ho nulla contro le indiscrezioni. Una volta si tendeva a tenere qualsiasi cosa segreta e si pensava che le indiscrezioni disturbassero. Ma per me Sanremo è di tutti. Tutti dicono qualcosa del Festival, tutti possono giudicarlo, apprezzarlo o criticarlo. C'è un interesse talmente alto che è ovvio che girino indiscrezioni, consigli velati e cose del genere".

Sanremo 2020, Amadeus: "L'apice della carriera"

Per lui il Festival di Sanremo è il traguardo più importante di tutta la carriera: "Per me è l'apice. Chi fa questo mestiere in Sanremo vive il momento più importante. Mi sto accorgendo ora con mano della potenza mediatica del Festival. Quando fai Sanremo è il massimo che possa accadere per chi fa questo mestiere. Questo non significa che se non lo fai la tua carriera non è importante, ma il Festival è come per un calciatore la finale dei mondiali".

Ancora presto per la definizione del cast, ma Amadeus ha iniziato ad ascoltare già le prime canzoni: "Siamo nella fase dell'entusiasmo e della curiosità. Sta iniziando la parte divertente, in cui incontri la discografia, ti presentano i progetti, senti le canzoni, cominci a parlare di super ospiti, inizi ad incontrare qualcuno, è la parte creativa, quella più bella. E poi inizierà anche la parte legata ai giovani. Stanno iniziando ad arrivare le richieste, tra tutte le adesioni che arriveranno ne resteranno sessanta, poi venti, e alla fine saranno otto i cantanti giovani che porterò a Sanremo".