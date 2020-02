Sanremo 2020, Nigiotti: "Qui per un urlo d'amore, poi la mia virata rock"

Al Festival per il terzo anno - dopo 'Nonno Hollywood', in gara l'anno scorso, e 'Qualcosa da decidere', presentato tra Nuove Proposte del 2015 - il cantautore livornese è l'unico artista in gara a presentare un brano scritto totalmente di suo pugno, 'Baciami adesso': "L'Ariston regala sempre grande carica. Stavolta porto sul palco un dialogo con me stesso, oltre che un invito agli altri a mettere da parte l'orgoglio nelle difficoltà sentimentali". Poi, il 14 febbraio, il nuovo album 'Nigio' e un tour in partenza a maggio