A Sanremo 2020 la reunion dei Ricchi e Poveri, Amadeus: "Un colpaccio"

“La reunion dei Ricchi e Poveri è un vero evento nella storia della musica italiana e nella storia di Sanremo. Sono felicissimo di poterli avere tutti e quattro sul palco. È un colpaccio per questo 70° festival, per questo Sanremo 2020”. È un Amadeus raggiante quello che commenta con l’Adnkronos la presenza nel ‘suo’ Sanremo della formazione originaria del quartetto. In occasione dei 50 anni del brano ‘La prima cosa bella’ e della prima partecipazione al Festival nel 1970, sul palco del Teatro Ariston saliranno il 5 febbraio Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

I Ricchi e Poveri: "A Sanremo per onorare l'affetto del pubblico"

“Faccio i complimenti al manager Danilo Mancuso per aver realizzato questa reunion e lo ringrazio per averceli portati a Sanremo. E posso anche annunciare, d’accordo con il sindaco di Sanremo, che i Ricci e Poveri riceveranno il Premio Città di Sanremo”, aggiunge Amadeus. “Siamo qui tutti e quattro insieme per onorare l’affetto che il pubblico ci ha sempre dimostrato - fanno sapere loro tramite ufficio stampa - Celebrare i 50 anni dal nostro primo grande successo è come ritrovarsi in famiglia dopo un lungo viaggio e rinsaldare un legame essenziale”, hanno assicurato, rimandando ulteriori dichiarazioni ad una conferenza che terranno all’Ariston durante il festival.

L'ultima volta dei Ricchi e Poveri a Sanremo

Il ritorno della band in quartetto (non accadeva da quando nel 1981 la Occhiena lasciò la band per forti contrasti - si disse - con Angela) segue un episodio difficile legato al festival. Nel 2013, infatti, la band in trio, con Angela, Angelo e Franco, avrebbe dovuto essere ospite del festival e ricevere un Premio alla Carriera. Ma quando i tre erano già in riviera, li raggiunse la notizia della morte del figlio di Franco Gatti e la band non salì più sul palco. Da allora lo stesso Gatti non si è più esibito con i Ricchi e Poveri, che erano rimasti in due.