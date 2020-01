Sanremo 2020, le parole di Rita Pavone dopo le polemiche

Rita Pavone risponde alle critiche con il sorriso e tanta gratitudine nei confronti di Amadeus, che le ha dato la possibilità di tornare in gara al Festival di Sanremo dopo 48 anni.

L'annuncio a sorpresa della sua partecipazione - con il brano 'Niente (Resilienza 74)' - ha sollevato un polverone social. Commenti durissimi, soprattutto di natura politica, per via delle simpatie sovraniste dichiarate dalla cantante a suon di like e prese di posizione, ai quali però no replica.

"Grazie ad Amadeus per la presentazione della mia partecipazione al Festival 2020 - ha twittato Rita Pavone -. Non vedo l'ora di salire sul palco dell'Ariston insieme ai miei colleghi per festeggiare i 70 anni del Festival di Sanremo. Grazie al mio pubblico che continua ad amarmi dopo tanti anni". Ad accompagnare queste parole, un video con la sua partecipazione alla puntata del 6 gennaio dei Soliti Ignoti in cui Amadeus ha annunciato ufficialmente il cast del prossimo Festival.