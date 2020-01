Sanremo 2020, le voci sui cachet: quanto guadagnano Amadeus&Co

Come ogni anno, oltre alle polemiche, insieme al Festival di Sanremo arrivano le indiscrezioni sui cachet. Quanto guadagnano Amadeus e tutta la squadra che ha voluto all'Ariston? Il conduttore e direttore artistico della settantesima edizione della kermesse, stando a quello che riporta Il Giornale, incasserebbe più o meno come i suoi due predecessori (Carlo Conti e Claudio Baglioni), tra i 500 e i 600 mila euro. Non poco, ma nemmeno molto considerando i 'paperoni' che si sono passati il testimone su quel palco fino a qualche anno fa (Bonolis e Panariello i più pagati con 1 milione di euro).

Nessuna voce sui cachet degli ospiti, né di Tiziano Ferro - presente in tutte le puntate - e Fiorello, anche lui protagonista di più di qualche incursione durante le cinque serate. Le co-conduttrici, invece, sembra guadagneranno intorno ai 25 mila euro, ma non tutte. Per le giornaliste del Tg1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti pare ci sia solo un rimborso spese, mentre Antonella Clerici intascherebbe 50 mila euro.

Anche questa edizione del Festival, che costa intorno ai 18 milioni di euro, viene ripagata interamente dalla raccolta pubblicitaria Rai.