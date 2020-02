Sanremo 2020: i vestiti di Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello, Mara Venier

Sanremo 2020, serata finale di un Festival che ha visto una folta presenza di co-conduttrici accanto ad Amadeus. Oggi, 8 febbraio, il palco dell’Ariston è calcato ancora una volta da Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello.

Quali vestiti indossano per l’occasione? Chi sono gli stilisti che hanno firmato le loro creazioni?

Sanremo 2020, i vestiti di Diletta Leotta nella finale

Dopo aver sfoggiato gli abiti elegantissimi di Etro nella serata di esordio, per la finale Diletta Leotta indossa quelli creati per lei da Fausto Puglisi. Il bozzetto di uno dei tre, modello a sirena, in tessuto jersey di seta metallica tempestato di Swarovski, è stato recentemente pubblicato sui social dallo stilista messinese.

Sanremo 2020, i vestiti di Francesca Sofia Novello nella finale

Anche nella finale Francesca Sofia Novello si affida alla classe di Alberta Ferretti, stilista che ha creato per lei gli abiti incantevoli indossati nella quarta serata. I gioielli sono Crivelli e le calzature di Le Silla e di Ferretti.

Sanremo 2020, i vestiti di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno ha indossato gli abiti di Gabriele Fiorucci Bucciarelli nella seconda serata e non si esclude possa essere ancora il giovane esordiente stilista a vestirla nella finale. Prima del Festival la showgirl aveva confidato di essere propensa ad indossare i camperos al posto dei soliti tacchi… E chissà se, dopo essere rimasta bloccata sulla scala dell’Ariston proprio per colpa di uno stiletto incastrato, non sorprenda davvero con un look decisamente controcorrente.

Sanremo 2020, i vestiti di Mara Venier nella finale

Attesissima anche Mara Venier in qualità di superospite della serata finale. Top secret sugli abiti che indosserà sul palco: zia Mara punta sull’effetto sorpresa.