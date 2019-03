Ascolti tv, corazzata De Filippi: C'è Posta e Amici volano. Amadeus si difende

Ormai è assodato. Da anni, in tv, il sabato sera ha la sua regina: è Maria De Filippi, che da ottobre a maggio porta in prima serata un programma dopo l'altro riuscendo sempre a vincere la gara degli ascolti. Una staffetta impareggiabile, che ha come punta di diamante C'è Posta per Te.

Lo confermano i dati di ascolto di ieri. Su Canale 5 C'è Posta per Te ha registrato 5.510.000 telespettatori (share 28,97%), lasciandosi alle spalle i Soliti Ignoti - Speciale Vip, condotto da Amadeus su Rai 1, ha registrato 3.814.000 telespettatori, (17,72%). Insomma: Maria regna, ma anche Amadeus si difende. Lodi al conduttore Rai, che continua a sfidare con onore De Filippi, proprio come ha fatto in queste ultime settimane con lo show Ora o Mai Più, ormai diventato un vero e proprio cult (soprattutto grazie ad una giuria sopra le righe).

Per quanto riguarda De Filippi, c'è da segnalare anche il nuovo record di "Amici": il talent show cresce e ottiene share del 22.52% pari a 3 milioni 205 mila telespettatori.

Tutti gli ascolti di sabato 9 marzo 2019

Terzo gradino del podio per N.C.I.S. Los Angeles, che su Rai 2 ha registrato 1.179.000 telespettatori (5,17%) S.W.A.T. 1.261.000 (5,76%). Su Rai 3 PresaDretta ha ottenuto 1.085.000 telespettatori (5,55%). E ancora, su Italia Uno, il film d'animazione Kung Fu Panda 3: 952.000 telespettatori (share 4,33%). Rete 4 con Il film Non c'è due senza quattro ha registrato 842.000 telespettatori (4,11%). Infine La 7: Little Murders by Agatha Christie, 459.000 telespettatori (2,11%).