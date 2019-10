Ascolti tv, niente da fare per ‘Eurogames’: ‘Un passo dal cielo’ inarrivabile

Anche nella quarta puntata, ‘Eurogames’ non ce la fa proprio a decollare: troppo forte la supremazia della fiction di Rai Uno ‘Un passo dal cielo 5’ che, nella prima serata di giovedì 10 ottobre, ha staccato di ben 10 punti di share il game show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alvin, non più in calo ma comunque fermo ad un 10.8%.

4.361.000 sono stati gli spettatori che hanno seguito il quinto appuntamento della fiction con Daniele Liotti, pari al 20.1% di share; 2.072.000 quelli di Eurogames che, partito con un 16%, ha perso appeal nel prosieguo delle settimane.

Ascolti tv 10 ottobre 2019: tutti i programmi della prima serata

Terzo piazzamento per 'Le Iene' (partito con il ricordo di Nadia Toffa da parte del trio alla conduzione) su Italia 1 con 1.683.000 spettatori e il 10.8% di share. Sostanzialmente stabile, nonostante il videomessaggio di Fiorello in apertura e la presenza di ospiti quali Monica Bellucci e Nina Zilli, l'ascolto di 'Maledetti Amici Miei' su Rai2 che ottiene 907.000 spettatori e il 4.1% di share (la scorsa settimana la puntata d'esordio era stata seguita da 903.000 spettatori, con uno share del 4,4%).

Meglio del programma di 'improvvisazione teatrale' con Giovanni Veronesi, Rocco Palaleo, Alessandro Haber e Sergio Rubini, hanno fatto, oltre ai primi tre classificati, anche l'incontro dell'Under 21 Irlanda-Italia su Rai3 (1.568.000 spettatori, share 6.5%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.088.000 spettatori, share 6.3%), 'PiazzaPulita' su La7 (941.000 spettatori, share 5.4%). A seguire, invece nella classifica Auditel della prima serata, si collocano: 'Harry, ti presento Sally' su Tv8 (306.000 spettatori, share 1.3%) e 'Pietro Maso - Io ho ucciso' sul Nove (457.000 spettatori, share 2%).