Ascolti tv, boom "Tu si que vales": Alberto Angela ko

Bella lotta la prima serata del sabato. Ottimo esordio per "Ulisse" di Alberto Angela, anche se non basta per superare la concorrenza. Quattro milioni di telespettatori, con uno share del 21%, hanno seguito su Rai 1 il viaggio nella Cappella Sistina, con oltre 80 mila interazioni sui social - che hanno visto il programma piazzarsi al primo posto dei trend topic in Italia - ma "Tu si que vales", su Canale 5, ha fatto molto di più.

Il popolare talent, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, ha totalizzato 4.761.000 spettatori e il 28.76% di share, affermandosi come leader assoluto della prima serata.

Nella prima serata di Rai 2, invece, la semifinale Polonia-USA dei mondiali di pallavolo è stata seguita da 1 milione 3 mila telespettatori con il 5.2 di share, mentre su Rai 3 il film "A Spasso nel bosco" è stato visto da 632 mila telespettatori, share 3.1%. Sempre in prime time il film "Shrek", in onda su Italia 1, registra 928.000 spettatori totali e il 9.91% di share, su Rete 4 639.000 spettatori con il 3.2% di share per "Transporter – The Series" e 315.000 spettatori con uno share dell'1.9% per "Little Murders" su La7.