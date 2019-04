Ascolti tv, paso doble per Ballando: supera Amici e conquista la prima serata

Dopo il testa a testa della prima puntata - con 'Amici' leggermente in vantaggio - questa settimana è 'Ballando con le stelle' a spuntarla, portandosi avanti con uno stacco non indifferente dal talent firmato Maria De Filippi.

L'avvincente sfida del sabato sera, stavolta, l'ha vinta Mily Carlucci con il suo dance show in onda su Rai 1, che ha conquistato 4.574.000 telespettatori e il 20,5% nella prima parte e 3.966.000 con il 22,8% di share nella seconda. 'Amici' cala rispetto alla scorsa settimana, totalizzando 3.665.000 telespettatori e uno share del 19,9% (sabato 30 marzo era il 22,23%). Terzo gradino del podio, invece, per 'Sapiens' su Rai 3 con 1.333.000 telespettatori e uno share del 6,7%.

Ascolti tv di sabato 6 aprile: prime time

Su Rai 2 il doppio appuntamento con 'The Rookie' ha totalizzato 1.260.000 telespettatori e il 5,69% nel primo episodio, e 1.168.000 e il 5,16% nel secondo. Il film 'Altrimenti ci arrabbiamo!' trasmesso da Retequattro ha ottenuto 1.100.000 telespettatori e il 5,28% di share. Italia 1 con il film d'animazione 'Rio 2 - Missione Amazzonia' ha conquistato 895.000 telespettatori (4,09%), seguito da 'Little Murders by Agatha Christie' di La7, con 403.000 telespettatori e il 2,3%. Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri Nove con 'La figlia del Generale', visto da 358.000 telespettatori pari all'1,7%, e Tv8 con 'Il frutto dell'amore' (338.000 telespettatori, share 1,5%).

Ascolti tv di sabato 6 aprile: le altre fasce

Nell'access prime time 'Striscia la notizia' di Canale 5 è stato visto da 3.930.000 telespettatori pari al 18,11% di share, mentre nel preserale Rai 1 ha conquistato gli ascolti della fascia con 'L'Eredità', seguito da 3.767.000 telespettatori pari al 21,06% di share, contro i 2.993.000 e il 17,03% di 'Avanti un altro! Weekend' di Canale 5.

Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 8.754.000 telespettatori e il 39,58% di share, la seconda serata, con 4.542.000 e il 36,19%, e l'intera giornata con 3.706.000 telespettatori e il 36,13% di share.