Caterina Balivo, in diretta tv il messaggio per Marco Carta assolto dall'accusa di furto

Marco Carta è stato assolto dall’accusa di aver rubato sei magliette del valore di 1200 euro dalla Rinascente di Milano lo scorso 31 maggio. “Per non aver commesso il fatto” è la formula di assoluzione usata dal giudice Stefano Caramellino che ha messo una volta per tutte la parola fine a un incubo durato mesi.

La sentenza è stata accolta con entusiasmo dal cantante che non era presente in aula ed è scoppiato a piangere al telefono con i suoi legali, affidando poi a Instagram il suo pensiero sulla felicità della notizia. “Non ho mai smesso di credere. È come se oggi mi svegliassi da un brutto sogno. Perché è questo che rimane, solo un brutto ricordo in via d’estinzione”, ha scritto Marco Carta, al quale, in diretta su Rai Uno, è arrivato il messaggio di Caterina Balivo durante il suo programma ‘Vieni da me’.

Marco Carta assolto, il messaggio di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’

La notizia dell’assoluzione di Marco Carta si è diffusa in brevissimo tempo e Caterina Balivo, che già aveva preso posizione rispetto alla situazione all’indomani della notizia del furto, ha ribadito tutto il suo sostegno all’amico: “Ho sempre creduto in te”, ha affermato la conduttrice dopo aver appreso in diretta la sentenza: “Facciamo il tifo per te”.

Caterina Balivo aveva difeso pubblicamente Marco Carta dagli insulti che aveva ricevuto dopo la notizia del presunto furto: “Deridere no”, aveva chiaramente affermato in un post la conduttrice a cui lo stesso cantante, adesso, ha rivolto il suo “ti voglio bene” in risposta agli applausi virtuali con cui lei ha commentato il suo post di ringraziamento.