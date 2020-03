Coronavirus, Rai cambia palinsesti per bimbi e studenti a casa: tutti i programmi

La tv si adegua alla chiusura delle scuole. Rai scende in campo per adattare il suo palinsesto alle necessità di bambini e ragazzi che rimarranno a casa fino al 15 marzo (e oltre, dal momento che si parla di una possibile proroga). Intrattenimento ed educazione la fanno da protagonisti per rispondere al meglio alle esigenze dei più piccoli, dall'infanzia alla preadolescenza. Oltre alle reti 'dedicate' come Rai Scuola, Rai Play, Rai Gulp e Rai Yo Yo, scende in campo anche RaiPlay, piattaforma online del Servizio Pubblico.

Vi ricordiamo inoltre che gli esperti consigliano di evitare assembramenti e feste 'passatempo' in casa, o comunque di limitare il numero di bambini a 2 massimo 3 e sempre gli stessi. Poi si può distinguere fra i bambini che vicono nelle zone rosse o ad alto tasso di diffusione del virus, con quelli che risiedono in aree dove non ci sono stati casi" [QUI TUTTE LE INFO]

Tutti i programmi per bambini su RaiPlay

RaiPlay si arricchisce di sezioni speciali dedicate all'apprendimento e alla cultura con un'attenzione particolare all'edutainment, ovvero l'intrattenimento educativo rivolto agli studenti di tutte le età, rimasti a casa per la chiusura della scuole e tre sezioni dedicate a bambini, ragazzi e studenti delle scuole superiori con programmi, cartoni, documentari e serie tv. Collegatevi alla piattaforma per scoprire tutte le novità.

Sempre su Rai Play è disponibile "ripassare" le lezioni di coding (una delle attività più praticate nelle scuole italiane) con "Rob-O-Cod", il programma di Rai Ragazzi (di cui è in arrivo la seconda edizione) in cui i Robocoder, provenienti dalle scuole di tutta Italia, si sfidano su campi di gara ispirati a mondi fantastici. L'obiettivo del game è quello di portare a termine il percorso, affrontando gli ostacoli e le prove e cercando di guadagnare il maggior numero di punti necessari per vincere la puntata. I team hanno a disposizione un tempo limitato per testare i campi gara e programmare le stringhe di coding che ritengono più adatte a superare gli ostacoli.

Tutti i programmi per bambini su Rai Scuola

Rai Scuola (canale 146, 133 di Tivusat e 806 di Sky Italia), il sito Rai Scuola, il portale Web di Rai Cultura, arricchiscono la propria offerta didattica per studenti, insegnanti e famiglie con numerose proposte per l'educazione a distanza, per fornire strumenti utili in questo periodo di chiusura forzata delle scuole. A partire da lunedì 9 marzo, iRai Scuola aggiunge al normale palinsesto del mattino (con replica al pomeriggio) altre cinque ore dal lunedì al venerdì con un programmazione divisa per materie e argomenti, tra cui anche una nuova fascia di storia e letteratura.

L'offerta di Rai Scuola è completata da quella web: attraverso il portale raicultura.it è possibile accedere allo Speciale Scuola 2020, con strumenti di supporto alla didattica, allo studio e alla ricerca che Rai Cultura mette a disposizione, catalogati per materia, dei docenti e degli studenti italiani. Gli ampi capitoli sono dedicati a Letteratura, Storia, Filosofia, Arte, Musica, Scienze, Matematica, Economia, Lingua e Letteratura inglese, oltre a due capitoli sulla Costituzione italiana e sul mondo digitale. Una novità, inoltre, riguarda la prossima pubblicazione online e messa in onda del tutorial Scuol@casa, dedicato agli insegnanti: idee, strumenti, metodi, esempi concreti per continuare a gestire attività didattiche e di apprendimento utilizzando le risorse della rete.

Tutti i programmi per bambini su Rai Yoyo e Rai Gulp

Anche Rai Yoyo e Rai Gulp, i canali Rai dedicati ai bambini e ai preadolescenti, presentano un'offerta arricchita di programmi in cui la componente formativa va di pari passo con la distensione e il divertimento. Spazio a inglese, arte, musica, educazione civica, scienza.

Ray Yoyo e i programmi per imparare inglese, educazione artistica, musica e scienze

Imparare l'inglese è facile su Rai Yoyo: i programmi per i più piccoli, sempre pronti ad apprendere le lingue, partono da 'Fumbleland - Mi è scappato un errore', in onda dal lunedì al sabato, alle 16.35. Gli episodi narrano le avventure di una classe di bambini alle prese con creaturine strambe generate dagli errori di ortografia della lingua inglese: 'I Fumbles'.

Da lunedì 9 marzo torna 'Disney English' il programma, misto di animazione e live action, che avvicina i più piccoli all'apprendimento della lingua inglese in compagnia dei personaggi Disney più amati. La serie interattiva propone un metodo tutto nuovo: 300 parole, 150 frasi chiave, espressioni e idiomi in 26 puntate tematiche per imparare divertendosi.

Da martedì 10 marzo, alle 10.45 è il turno di 'Let's go Pocoyo'. In questa serie, che vede protagonista Pocoyo, i piccoli spettatori sono stimolati a osservare, ascoltare e interagire sia in italiano che in inglese, con una impostazione narrativa semplice e diretta.

L'offerta in lingua inglese si completa con Peppa Pig in inglese, in onda tutti i giorni alle 10.30. Ogni giorno verrà proposto un episodio in tre versioni: in italiano, misto con narrazione in italiano e voci dei personaggi in inglese e solo inglese.

Spazio anche all'educazione artistica con 'L'arte di Matì e Dadà', in onda da martedì 10 marzo, alle 11,05. Il cartone presenta due protagonisti, Matì, una bambina di 7 anni con la passione per la pittura e Dadà, un divertente robot vagamente dadaista. Matì e Dada viaggiano nel tempo nel tempo per incontrare i più grandi artisti della storia, da Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, a Picasso, Mondrian, Kandinskij, e molti altri.

Piccoli lavori infine con i tutorial di 'Giulio Coniglio', in onda ogni giorno, alle 11.30. Disegnare, fare lavoretti di bricolage, e perfino cucinare: tutto è più facile insieme al simpatico coniglio che dall'editoria è diventato popolare anche come cartone animato. Musica, scienza, educazione civica, sono al centro dell'offerta di Rai Gulp, rivolta ai bambini e ragazzi da 8 anni in su.

Da martedì 10 marzo, alle 10.50, torna 'Max & Maestro', con il Maestro Daniel Baremboim, in versione cartone animato, che presenta ai ragazzi la musica classica in modo nuovo, all'interno di una serie affascinante, inattesa e anche divertente.

Non solo astronomia, ma tutte le scienze sono al centro di 'Space to Ground - Guida per viaggiatori galattici'. Dallo spazio alla terra perché è dalla Stazione Spaziale Internazionale che il comandante Luca Parmitano si rivolge ai giovani spettatori con dei video girati in esclusiva, raccontando non solo come si vive a bordo della ISS ma anche quali sono gli esperimenti che si possono effettuare in condizione di microgravità e cosa accade durante le 'passeggiate' extraveicolari di riparazione e manutenzione di 'Ams il cacciatore di materia oscura'. Da terra, Linda Raimondo, studentessa di fisica e aspirante astronauta, ci apre le porte di Estec, il cuore tecnologico dell'Agenzia Spaziale Europea, in Olanda. In questi laboratori possiamo scoprire molto di più sul comportamento dei fluidi, delle onde sonore, delle fiamme, la resistenza dei materiali a sollecitazioni estreme, le missioni robotiche e quelle umane, l'utilizzo delle stampanti 3D nello spazio e rispondere a domande come: siamo in grado di proteggerci dalla caduta di asteroidi o faremo la fine dei dinosauri?

Da lunedì 16 marzo infine debutta la nuova stagione di JAMS, serie di fiction per ragazzi, ambientata in una scuola. Vita scolastica ma anche educazione civica, per un racconto di formazione contro il bullismo e il cyberbullismo Tutti i contenuti sono fruibili anche sui dispositivi mobili e smart tv attraverso RaiPlay e l'App RaiPlay Yoyo.