Diana Del Bufalo ospite a Verissimo, gaffe di Silvia Toffanin

(nel video in alto l'intervista a Diana Del Bufalo durante la trasmissione Verissimo)

Sembra aver voltato definivamente pagina la bella e simpatica Diana Del Bufalo, ex compagna del presentatore Paolo Ruffini. Dopo un periodo di dolore, dovuto alla fine della storia d'amore durata 5 anni e confessato dalla stessa attrice della fiction 'Che Dio ci aiuti', il sorriso è tornato a splendere sul suo viso. "Sono euforica, a una certa il dolore basta. Va vissuto per la crescita di ognuno di noi, ma portato troppo avanti sfocia nel masochismo. Ora mi sento sicura" ha detto ai microfoni di Verissimo dove è stata ospite nella puntata andata in onda oggi pomeriggio.

Diana Del Bufalo: "Non ho sbagliato proprio niente"

Durante l'intervista è stato inevitabile far riferimento proprio al suo ex compagno. "Nella nostra relazione - ha confessato in tutta onestà - non ho sbagliato proprio niente. Le cose gravi le ha commesse lui. Ora sto bene ma mi sono fatta aiutare da una psicologa stupenda. Lei mi ha salvato la vita, mi ha reso di nuovo felice. Ho capito cosa voglio e cosa non voglio. Voglio essere serena, voglio normalità, amore e rispetto. Non mi posso permettere di star male, ho un lavoro meraviglioso, non sono un cesso, ho genitori e amici fantastici".

Con Cristiano solo una splendida amicizia

Tra i suoi migliori amici non si non può non citare Cristiano Caccamo con il quale è stata da poco in vacanza alle Maldive. "È il mio migliore amico, - precisa -non stiamo insieme, ci vogliamo un bene dell'anima". "Però sareste una bella coppia" ha esclamato la conduttrice facendosi portavoce del pensiero dei tanti fan che li sperano insieme, ma Diana ha ribadito ancora una volta che la loro è solo una splendida amicizia e nulla di più: "Manca la chimica". "A me i belli non piacciono" ha sottolineato. Da qui la gaffe della Toffanin: "Altrimenti non avresti scelto Paolo Ruffini”. Una frecciatina che non è passata inosservata ai telespettatori che hanno subito commentato sui social senza attaccare la presentatrice ma apprezzando la spontaneità della battuta.

Chiuso il capitolo con Paolo Ruffini

Nessun rancore nei confronti di Paolo Ruffini che sembra aver perdonato. “Continuo a volergli bene, - ha aggiunto nell'intervista - ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita”