Donatella Rettore rompe il silenzio dopo le operazioni: “Il cancro si stava diramando”

In piena emergenza sanitaria da coronavirus, Donatella Rettore ha dovuto subire un'altra operazione per rimuovere un cancro al seno. A qualche giorno dall’annuncio social che informava i follower dell’urgenza di sottoporsi a un nuovo intervento, oggi, giovedì 19 marzo, la cantante si è collegata in diretta telefonica con il programma di Rai Uno ‘Storie Italiane’.

“Ho ancora un po’ di febbricola e la cosa che mi dà più fastidio sono i bendaggi. Ma è andato tutto bene, sono due mesi che stringo i denti”, ha raccontato a Eleonora Daniele: “È stato bellissimo l’abbraccio che ho avuto da tutti i colleghi, non pensavo, mi ha spiazzato. Anche persone con cui non ero proprio amica si sono rivelati davvero degli amici. Siete meravigliosi, grazie a tutti”.

Donatella Rettore: “Il cancro che mi hanno trovato si stava diramando”

“Le operazioni sono state due: il cancro che mi hanno trovato si stava diramando, quindi hanno dovuto ripetere e quello è stato ancora più duro, sempre in questa atmosfera di covid-19 che è una cosa che non si è mai vista”, ha aggiunto ancora Donatella Rettore, entrando nello specifico di una criticità sanitaria che coinvolge tutti: “Bisogna veramente stare attenti, non fare gli stupidi. Qui ci rimettiamo la pelle e l’economia tutti quanti”.

Il collegamento in diretta con il programma di Rai Uno è arrivato all’indomani dai ringraziamenti che la cantante ha esteso a tutti attraverso i social per l’affetto ricevuto, ribadendo l’importanza di restare a casa e prevenire ogni contagio in un momento di assoluta emergenza.

HO SENTITO INTORNO A ME TANTISSIMO AFFETTO E AMORE,NON CI CREDEVO, SIETE STATI MERAVIGLIOSI. È STATO SPIAZZANTE! MA ADESSO, PIÙ DI PRIMA, ABBIAMO BISOGNO D'AMORE, SPECIALMENTE DI DARLO. STIAMO CAMBIANDO, ERAVAMO AL TOP PER ODIO E CATTIVERIA. LOVE&PEACE, DADA #IORESTOACASA pic.twitter.com/OXs0LFJA4M March 18, 2020