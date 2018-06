Eleonora Brigliadori, la frase orrenda sulla Toffa: "Chi è causa del suo mal pianga se stesso"

Da anni schierata contro la medicina tradizionale, Eleonora Brigliadori non smette di sgomentare l'opinione pubblica con i suoi proclami. Affermazioni strampalate nella maggior parte dei casi, che strappano anche una risata ai più goliardici, ma quando si oltrepassa il limite la rabbia esplode. E altro che limite stavolta.

L'attrice su Facebook ha fatto un commento a dir poco vergognoso su Nadia Toffa, che da mesi lotta contro il cancro. L'inviata de Le Iene, che tempo fa si era imbattuta proprio nella Brigliadori in un servizio sulla cura del tumore, è stata tirata in ballo da un utente in un post: "E quando venne quella delle iene a insinuare sul cancro? Se ne sono tutti scordati". La risposta di Eleonora Brigliadori è agghiacciante: "Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza".

Una frase orrenda - che qualcuno, oltre a lei, ha avuto pure il coraggio di premiare con un like - che sui social ha scatenato uno tsunami.

La bufera rischia di travolgere anche la Rai. La Brigliadori, infatti, è nel cast della prossima edizione di Pechino Express, ma ora sono in tanti a chiederne l'immediata esclusione. Come dargli torto?