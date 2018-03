Corona torna in carcere per le foto social? L'avvocato: "Non ha violato norme"

Rischia grosso Fabrizio Corona. La Procura generale di Milano ha chiesto la revoca dell'affidamento terapeutico perché l'ex agente fotografico, scarcerato lo scorso 21 febbraio, avrebbe violato una delle misure restrittive, ovvero il divieto di usare i social network.

Qualche giorno fa, infatti, Corona ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video con le immagini dei primi momenti fuori dal carcere insieme alla fidanzata Silvia Provvedi e agli amici, e questo potrebbe costargli molto caro. Il sostituto pg Antonio Lamanna ha chiesto che l'ex re dei paparazzi torni in carcere e sull'istanza dovrà decidere il giudice della Sorveglianza Simone Luerti.

A prendere le difese di Corona l'avvocato Ivano Chiesa, che nell'ultimo anno e mezzo ha lottato duramente al suo fianco per ottenere la scarcerazione e che adesso potrebbe veder crollare tutto un'altra volta. "Fabrizio Corona non ha violato alcuna norma - ha spiegato il legale in collegamento con Mattino Cinque - Anche io ho appreso la notizia come voi tramite le agenzie di stampa, ma nessuno gli ha notificato quanto accaduto nelle ultime ore".

"C'è un magistrato che deve decidere - ha aggiunto Chiesa - e per rispetto nei suoi confronti non commento".