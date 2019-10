Offese a Fedez e Chiara Ferragni, chiesta l'archiviazione della querela contro Daniela Martani: "Sui social si può"

E’ passato circa un anno da quando Fedez querelò Daniela Martani, la ex concorrente del Grande Fratello 2009 che su Twitter aveva definito lui e sua moglie Chiara Ferragni "idioti palloni gonfiati" dopo festa di compleanno tenuta in un supermercato. Oggi la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione della querela, perché, sostengono le motivazioni dei pm, i social "godono di una scarsa considerazione e credibilità" e, di conseguenza, "non sono idonei a ledere la reputazione altrui".

Fedez e Ferragni vs Martani: perché è stata chiesta l’archiviazione della querela

Come riporta il Corriere della Sera, per il pm i social non sono autorevoli, godono di una “scarsa considerazione e credibilità” e, di conseguenza, “non sono idonei a ledere la reputazione altrui”. Di tutt’altro avviso i legali di Fedez che sostengono che proprio perché un numero enorme di persone li frequenta, l’offesa è molto grave. Così c’è il rischio di trasformarli “in una vera e propria zona franca in cui tutto e concesso”.

I motivi dell’offesa rivolta dalla ex assistente di volo Alitalia a Fedez e Chiara Ferragni sono da trovare nella scelta della coppia di festeggiare i 29 anni del rapper in un supermercato, dove sui social venne documentato il lancio di cibo e sprechi vari che portarono la coppia a scusarsi pubblicamente.

"Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale altrimenti chi glieli mette i like", aveva twittato Daniela Martani, già autrice a più riprese di critiche telematiche contro la Ferragni perché indossava pellicce naturali. Esternazione che le è valsa la querela.

La Procura di Roma ha però chiesto l'archiviazione al gip ritendendo che "sui social accade che un numero illimitato di persone, appartenenti a tutte le classi sociali e livelli culturali, avverta la necessità immediata di sfogare la propria rabbia e frustrazione, scrivendo fuori da qualsiasi controllo qualunque cosa, anche con termini scurrili e denigratori che in astratto possono integrare il reato di diffamazione, ma che in concreto sono privi di offensività".