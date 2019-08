Il parroco della Terra dei Fuochi celebrerà i funerali di Nadia Toffa: "Una sua volontà"

Sarà don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (Napoli) noto per il suo impegno nella zona nota come Terra dei Fuochi, a celebrare il funerale di Nadia Toffa. Lo fa sapere lo stesso don Patriciello con un post su Facebook nel quale spiega che era la volontà della conduttrice delle Iene: "Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto - scrive - ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10.30 del 16.

In questi anni, aggiunge don Patriciello, "Nadia Toffa non ha mai abbandonato il popolo campano, e durante le sue interviste il suo sorriso solare e rassicurante si spegneva solo di fronte al dolore degli intervistati. Sapeva sostenere, essere vicina a chi soffriva, a chi aveva subito il torto più grande per un essere umano. Quel che è veramente cambiato, è che oggi Nadia non c'è più lasciandoci sgomenti, mentre la Terra dei Fuochi brucia ancora, brucia sempre, brucia di più. Continua a toglierci il respiro e la vita", conclude.

La dedica di Nadia Toffa a Don Maurizio

Proprio a Don Maurizio Patriciello Nadia ha dedicato uno dei suoi ultimi post su Instagram, definendolo un sacerdote "sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, la nostra aria, il nostro cibo". "Vi prego diamogli una mano - ha scritto a inizio giugno - Non lasciamolo da solo, perché Don Maurizio questa battaglia la combatte anche per noi, non dimentichiamolo e non lasciamolo da solo. Vi prego".