Giancarlo Magalli, bordata al big Rai: "Mi tolse due programmi"

"Ho letto che Del Noce l'aveva messa in quarantena, è vero?". Peter Gomez non la prende larga con Giancarlo Magalli, che ospite venerdì a "La Confessione", su Nove, coglie la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

"Del Noce ne ha fatte tante - si sfoga il conduttore de I Fatti Vostri - Non è che stiamo a rievocarle tutte. Ne ha fatte tante non solo a me, basta pensare a quello che ha fatto a Biagi". Non le vuole ricordare tutte, ma le sue le ricorda bene: "Aveva le sue preferenze, era il direttore e decideva. Io allora facevo due programmi di grande successo, uno era 'I cervelloni', l'altro 'Fantastica italiana'. Appena diventò direttore Del Noce mi tolse il primo, lo dette a una conduttrice (Simona Ventura, ndr) e lo chiusero dopo due puntate. Io erano anni che lo facevo. Fantastica italiana lo dette a due conduttori e lo chiusero dopo una puntata. E di queste botte di genio ne ha fatte parecchie". Uno pari.