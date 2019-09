Gianni Sperti, nel suo periodo buio fondamentale Maria De Filippi: "Ancora oggi mi chiama Giannino"

Difficile immaginare 'Uomini e Donne' senza Gianni Sperti. Presenza fissa da 18 anni nel programma pomeridiano di Maria De Filippi, l'ex ballerino è arrivato in un momento difficile della sua vita e deve dire grazie proprio alla padrona di casa. A lei sono legati alcuni ricordi molto belli, come quello che ha raccontato a Uomini e Donne Magazine e che riguarda proprio il suo esordio.

"Fui invitato come ospite nel 2001, mentre attraversavo un periodo molto tragico - ha raccontato -. Mi ero un po perso, ma di questo probabilmente racconterò nel dettaglio quando scriverò un libro. Il primo giorno non mi presentai perché la sera prima ero uscito con gli amici, avevo bevuto troppo e non me la sentivo. La sera dello stesso giorno della registrazione mancata raggiunsi Maria che provava negli studi di C'è posta per te e le dissi la verità. Non dimenticherò mai il suo sorriso di comprensione mentre mi diceva: 'Non preoccuparti Giannino, vieni domani'. Ancora oggi mi chiama Giannino. Il giorno dopo mi presentai per la mia prima puntata e fu un'emozione indimenticabile. Da quel giorno mai più un'assenza, perché pian pianino ho ripreso la mia vita".

In quasi vent'anni ne ha viste di tutti i colori e ovviamente ha i suoi tronisti preferiti: "Ricordo Costantino Vitagliano per il suo percorso inimitabile, con affetto ricordo Giuseppe Lago, Serena Enardu, Teresanna Pugliese, Francesco Monte e Lorenzo RIccardi, il Cobra. Ma il tronista che mi fece impazzire e crepare dalla risate fu Giorgio Alfieri". Del Trono Over? "Tra le coppie più belle Ida e Riccardo, anche se si sono separati, e inaspettatamente Sossio e Ursula, che con questa bimba in arrivo hanno sancito l'amore nato nel nostro studio".