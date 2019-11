Commozione a "Domenica In": Panariello, il padre mai conosciuto e il ricordo del'amico Francesco Nuti

Con Giorgio Panariello si ride e si scherza, ma ci si commuove anche. Intervistato a "Domenica In" da Mara Venier, per lanciare "Pezzi unici", la nuova fiction di cui è protagonista e che va in onda da stasera su Rai Uno, l'attore toscano ha ricordato la sua infanzia in Versilia e gli esordi della sua carriera.

"Mi sono molto emozionato, grazie Mara. Mi avevano avvisato che venire qui da te poteva significare anche spendere qualche lacrimuccia, che non fa mai male, nella vita. Grazie", ha detto Panariello, rivendendo il monologo che l'attore toscano dedicò al padre mai conosciuto qualche tempo fa.

"Non ho mai saputo chi fosse mio padre, vedevo mia madre solo nelle grandi occasioni, ma non ho alcun rancore. I miei nonni sono stati talmente genitori che non mi hanno mai fatto sentire la mancanza dell'affetto familiare, perché io due genitori li avevo", ha ricordato.

Riferendosi al padre, Panariello ha poi aggiunto: "Nella mia carriera sono spuntati parenti come funghi, ma lui non è spuntato, quindi evidentemente non sa che sono io. Succede. Da ragazzino ne ho sofferto, i bambini sono crudeli e te lo fanno pesare, oggi una cosa del genere non accadrebbe. Mi difendevo come potevo, dicevo: 'Guarda che ora ti viene a prendere...'".

Panariello ricorda Francesco Nuti: l'applauso del pubblico di "Domenica In"

Commozione in studio anche quando, parlando della storica amicizia che lo lega ai colleghi toscani Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, Panariello si è commosso ricordando anche Francesco Nuti.

Mara Venier ha rimandato in onda l'esibizione di Nuti a "Torno sabato…e tre", il programma che Panariello conduceva nel 2003, dove l'attore e regista toscano cantò la canzone "Sarà per te", dedicandola alla figlia Ginevra, alleva ancora una bambina e "alta un metro e zero sette", come ricordò Nuti.

Francesco Nuti stava già attraversando un periodo difficile, ha ricordato Panariello, ripensando a quella sera quando l'amico salì sul palco e lo abbracciò più volte alla fine dell'esibizione, ringraziandolo. "Fu dura convincerlo. Fino a che non mi hanno confermato che era in camerino pronto ad entrare io avevo paura che non entrasse".

Un grande applauso nello studio di "Domenica In" ha salutato la comparsa di Francesco Nuti sullo schermo, a testimonianza del grande affetto del pubblico nei confronti dell'artista.