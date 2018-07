Balalaika, Ilary Blasi dà forfait: il giallo dei saluti in collegamento con Savino

La nuova versione di Balalaika si è aperta senza la presenza di Ilary Blasi a fianco di Nicola Savino, innescando un piccolo giallo. Che fine ha fatto la conduttrice?

Balalaika, il "giallo" del collegamento con Ilary Blasi

Blasi non era presente in studio, comparendo in un video collegamento che però, secondo TvBlog, sembra avere qualcosa di strano. Avvolta in un abito rosa cipria, la moglie di Francesco Totti sembrava impegnata sul palco di un evento (forse il Wind Summer Festival, ipotizza TvBlog, confrontando le scenografie: lo show che andrà in onda il 5 luglio però è già stato registrato nei giorni scorsi), ma non dice molto e rimane decisamente sul vago. Che si tratti di un collegamento registrato in precedenza e mandato in onda ora per “giustificare” l’assenza della Blasi? Altri indizi sembrerebbero avvalorare questa tesi.

Balalaika, ascolti troppo bassi: nervosismo per Ilary Blasi?

Il settimanale Oggi ha rivelato che la conduttrice sembra essere assai delusa dal riscontro del pubblico nei confronti del programma Mediaset pensato per accompagnare la lunga estate dei Mondiali. La nuova formula andata in onda ieri - più calcio meno intrattenimento - va sicuramente nella direzione di risollevare la curva degli ascolti ma i malumori serpeggiano. “A Mediaset sono molto insoddisfatti per gli ascolti di Balalaika. La più delusa dal responso dell’Auditel dicono sia Ilary Blasi. Pare che la conduttrice dietro le quinte non faccia nulla per mascherare nervosismo e agitazione”.