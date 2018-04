Isola, anticipazioni della semifinale: Alessia VS Jonathan e la resa dei conti definitiva

Tra poche ore la semifinale dell’Isola dei Famosi scioglierà le curiosità dei telespettatori rispetto alle dinamiche del reality che si sta per concludere dopo quasi tre mesi.

Durante l’appuntamento con la dodicesima puntata in diretta su Canale 5 si scoprirà l’esito del televoto che in questa settimana ha messo l’uno contro l’altra Jonathan e Alessia, già protagonisti di un durissimo scontro verbale nella scorsa puntata.

Inoltre, Jonathan non ha perdonato Bianca Atzei che lo ha mandato in nomination, gesto vissuto dal concorrente come un autentico tradimento. Avrà anche per lei parole forti?

Isola dei Famosi, la sorpresa per Amaurys Perez

Già primo finalista di questa edizione, Amaurys riceverà una sorpresa proveniente direttamente dal suo passato e dalla sua terra, Cuba. In studio, invece, Alessia Marcuzzi intervisterà l’ultima eliminata, Elena Morali, che racconterà la sua verità circa il presunto complotto che avrebbe deciso le sorti dei vari naufraghi.

I concorrenti si prepareranno così a lasciare l’Honduras dopo l’ultima “prova ricompensa” che coinvolgerà i rimasti in gara Alessia Mancini, Amurys Perez, Bianca Atzei, Gaspare, Jonathan e le due “sospese”, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta.

Alessia Marcuzzi risponderà a Eva Henger?

C’è da chiedersi anche se Alessia Marcuzzi risponderà in diretta alla lettera che l’ex naufraga Eva Henger ha inviato alla conduttrice dalle pagine di ‘Di Più’: “Mi sento bullizzata” ha scritto l’attrice che non ha risparmiato domande ‘scomode’ anche agli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari.

Gli auguri di compleanno di Stefano De Martino per il figlio

Oggi 9 aprile è il compleanno di Santiago, figlio di Belen e di Stefano De Martino che dell’Isola dei Famosi è inviato. Visto l’amore più volte espresso nei confronti del piccolo che oggi spegnerà 5 candeline, è facile intuire che per lui il ballerino dedicherà un pensiero affettuoso.