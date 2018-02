Morte Ballandi, il messaggio di Benedetta Rinaldi per Milly Carlucci dopo l’annuncio a Uno Mattina

Le modalità con cui Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi hanno informato in diretta Milly Carlucci, ospite di Uno Mattina, della morte di Bibi Ballandi, hanno suscitato particolare sdegno da parte dei telespettatori che hanno sottolineato la mancanza di tatto dei conduttori.

“Milly è molto provata. Bibi era il suo produttore ma anche un caro amico. È dispiaciuta per il modo in cui ha ricevuto la tragica notizia” ha fatto sapere lo staff della conduttrice di Ballando con le stelle annunciando lo slittamento dell’annuncio ufficiale del cast in partenza il prossimo 3 marzo.

A qualche ora dall’episodio molto discusso sui social, Benedetta Rinaldi ha voluto porgere le sue scuse a Milly Carlucci per quanto accaduto a Uno Mattina.

“La notizia della scomparsa del caro Bibi Ballandi ci è arrivata in studio in tempo reale. Noi di Uno Mattina siamo davvero dispiaciuti per le modalità con cui ti abbiamo informato in diretta di questo tragico evento” ha scritto la conduttrice, evidentemente consapevole di aver peccato di sensibilità davanti ad una notizia così tragica.

