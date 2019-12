Vittorio Feltri racconta il primo incontro con Nadia Toffa: “Donna particolarmente intelligente”

(Vittorio Feltri ricorda Nadia Toffa a ‘#Cr4 La repubblica delle donne’ - a partire dal minuto 2)

Vittorio Feltri è stato tra gli ospiti che hanno animato la puntata di ‘#Cr4 La repubblica delle donne’ in onda mercoledì 18 dicembre su Rete4. Insieme a Piero Chiambretti, il giornalista ha ricordato con stima e ammirazione la compianta Nadia Toffa con cui aveva avuto modo di instaurare una bella conoscenza dopo un primo incontro avvenuto per motivi professionali.

L’amatissima conduttrice delle Iene scomparsa ad agosto scorso dopo una lunga malattia ebbe modo di avvicinare Feltri per una questione lavorativa. “Ci siamo conosciuti durante un’intervista che lei mi fece per un caso di cronaca”, ha ricordato il giornalista: “Lei era molto aggressiva nelle domande e io rispondevo con altrettanta aggressività”. Dopo quel primo animato botta e risposta i due instaurarono nel tempo un piacevole rapporto professionale e umano che spesso portò entrambi a condividere cene e colazioni: “Ci siamo sentiti ancora dopo, diverse volte”, ha proseguito il giornalista che ha definito la conduttrice de ‘Le Iene’ una “donna particolarmente intelligente”che “ha sopportato la malattia come nessuno con grande forza e coraggio”.

Vittorio Feltri contro le critiche per Nadia Toffa

Durante la sua malattia Nadia Toffa scrisse un libro che la raccontava, finendo nel mirino delle critiche di qualcuno: “Quando uno è chiuso in camera da letto con la propria malattia ha voglia di parlare non con la malattia, ma della malattia perché ha voglia di sconfiggerla”, ha chiosato Feltri, restituendo l’ennesimo bellissimo ritratto di una donna indimenticabile.