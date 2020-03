Il Papa cita Fazio, incredulità e critiche sui social: "La prossima Barbara d'Urso"

Siamo da sempre abituati a Papi che citano Padri della Chiesa, Santi, filosofi, tutt'al più scrittori di un certo spessore, ma un Papa che cita Fabio Fazio è qualcosa di assolutamente bizzarro. Eppure è successo.

Ai tempi del coronavirus, Bergoglio - che dall'inizio del suo pontificato ha dimostrato più di una volta di essere un Papa fuori dagli schemi, soprattutto per un 'occhio laico' - in un'intervista a Repubblica, si rifà alle parole del conduttore Rai per una riflessione più profonda sul comportamento dell'uomo. "Mi ha molto colpito l'articolo scritto su Repubblica da Fabio Fazio sulle cose che sta imparando da questi giorni - ha spiegato Papa Francesco - I nostri comportamenti influiscono sempre sulla vita degli altri. Ha ragione ad esempio quando dice: 'E' diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua'. Questa cosa mi ha molto colpito".

Fazio ha colpito il Papa, i social invece colpiscono Fazio, da tempo ormai bersaglio di hater e criticoni che non perdono occasione di lanciare accuse, contestando al conduttore stipendio e idee. Ora anche un'affermazione che ha avuto addirittura la 'benedizione' papale. Su Twitter la vicenda è trend topic, tra incredulità e polemiche (quelle, si sa, non mancano mai) anche nei confronti di Bergoglio. "Peggio di Fabio Fazio che cita Papa Francesco c'è solo Papa Francesco che cita Fabio Fazio" scrive un utente, un altro picchia duro: "Ci mancava anche il Papa ad elogiare il sinistroide milionario", qualcuno invece si chiede se prima o poi Sua Santità arriverà a citare anche Barbara d'Urso.

Un tumulto che dovrebbe spingere a una riflessione: se un Papa che gira in utilitaria come un comune cittadino fa simpatia, perché non fa sorridere anche il suo commento alle parole di un conduttore tv? Quale modernità per la Chiesa?

In barba alle critiche, Fabio Fazio prende e porta a casa cotanto onore: "Sono travolto dall'emozione - twitta il conduttore - Dovrò cercare di meritarmi questo onore e questa responsabilità. Al di là delle parole che mi riguardano, Papa Francesco ha invitato tutti noi a non sprecare questo tempo difficile ma ad operarlo per guardare in noi stessi e rinnovarci".

Sono travolto dall’emozione. Dovrò cercare di meritarmi questo onore e questa responsabilità.

