Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 6 gennaio 2019

Una serata all'insegna della spensieratezza quella proposta stasera in tv dalle principali reti televisive italiane. Da Rai1 a Canale 5, da La7 a Canale NOVE, a farla da padrone sono i film d'animazione, come 'Cenerentola', in onda su Rai 2 e 'Jurassic World', in onda su Canale 5; le risate della commedia 'Estate ai Caraibi' dei fratelli Vanzina su Italia 1; il gioco con 'Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia' in onda su Rai1, che siamo certi terrà milioni di italiani con gli occhi puntati, carichi della speranza di iniziare il nuovo anno all'insegna della buona sorte.

E voi avete già scelto cosa seguire? Di seguito trovate la guida tv completa con tutti i programmi in onda stasera.



Stasera in tv su Rai 1

20:00 - TELEGIORNALE

20:35 - Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia

23:38 - TG1 60 Secondi

23:40 - Speciale Tg1

00:45 - TG1 NOTTE

01:05 - Che tempo fa

01:10 - Applausi Teatro e Arte

Stasera in tv su Rai 2

20:30 - TG2 20.30

21:05 - Cenerentola

23:00 - Viaggio al centro della Terra 3D

00:30 - Sorgente di vita

01:00 - Appuntamento al cinema

01:05 - L'arrivo di Wang

02:20 - Videocomic Passerella di comici in tv



Stasera in tv su Rai 3

20:00 - Blob

20:30 - La mia passione

21:25 - La soffiatrice di vetro Assoluta

23:05 - Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Due sorelle determinate e ribelli, tra difficoltà e sogni, in un mondo tutto al maschile.#LaSoffiatriceDiVetro, in prima visione assoluta, stasera alle 21.20 su #Rai3. pic.twitter.com/sn2ogzBhIT — Rai3 (@RaiTre) 6 gennaio 2019

