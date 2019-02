Simona Ventura a suo agio sulla poltrona rossa di 'The Voice': "Solo lei poteva guidarci"

Simona Ventura è, ufficialmente, uno dei nuovi giudici di The Voice of Italy. Se già alcuni giorni fa, l'ex conduttrice di Temptation Island Vip, aveva pubblicato una foto nel backstage del talent di Raidue, ora ha tolto ogni dubbio anche ai più increduli, pubblicando uno scatto direttamente sulla poltrona rossa.

Simona Ventura sulla poltrona di The Voice

Una Simona sorridente, entusiasta della scelta presa, indossa un chiodo di pelle con borchie molto rock e si siede con disinvoltura sulla poltrona di giudice di The Voice of Italy.

A pubblicare per prima la foto è proprio la produzione del programma, sul profilo Instagram ufficiale di The Voice: "Solo @simonaventura poteva guidarci nella ricerca di una voce da sold out! #TVOI sta per tornare su @instarai2". E la conduttrice, soddisfatta, lo ha immediatamente ripreso sui suoi social.

Senza dubbio sarà lei la protagonista assoluta di questa nuova edizione del talent show che tornerà in primavera (ancora non si conosce la data esatta).