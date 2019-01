Altalena meteo: piogge e venti forti, poi torna la neve

Meteo, che tempo farà nella settimana che va da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio? C'è una sferzata artica in agguato. Nel corso della prossima settimana il tempo sul nostro Paese potrebbe rivelarsi piuttosto movimentato: gli ultimi aggiornamenti provenienti dal Centro Europeo per le previsioni a medio termine mostrano una 'staffetta' tra l'alta pressione e insidiosi vortici perturbati. Le precipitazioni, anche nevose, segnalano gli esperti di 'IlMeteo.it', potrebbero raggiungere anche le regioni settentrionali, dove da diverso tempo le giornate sono asciutte e soleggiate.

Meteo, previsioni settimana lunedì 14 gennaio-venerdì 18 gennaio 2019

In avvio di settimana l'Italia sarà nella morsa di piogge, temporali e venti forti, soprattutto sulle aree tirreniche centro-meridionali; altrove l'alta pressione inizierà a farsi sentire, garantendo un tempo in prevalenza soleggiato e anche un po' più mite di giorno. Ad aumentare di intensità saranno anche i venti, molto intensi e con raffiche tempestose oltre i 100 km/h, soprattutto in Sardegna. Qui sono previste onde alte fino a 5-7 metri, con rischio mareggiate sulle coste esposte. Forti venti di foehn anche sulle Alpi e al Nordovest. Il favonio o foehn è un vento di caduta caldo e secco che si presenta quando una corrente d'aria, nel superare una catena montuosa, perde parte della propria umidità in precipitazioni (pioggia, neve o altro). Quando la corrente sale verso l'alto, infatti, l'aria si espande, si raffredda: se l'umidità in essa contenuta viene persa (sotto forma di nuvola e/o precipitazioni), l'aria, nel ricadere sul versante opposto arriva a valle con una temperatura più alta di quella di partenza. Tra martedì e mercoledì l'anticiclone sarà protagonista da Nord a Sud, con la nebbia che tornerà sulla Pianura padana e valli del centro; a partire però dal pomeriggio di mercoledì, qualche pioggia inizierà ad interessare le regioni tirreniche centrali, per poi raggiungere in serata la Liguria.

Meteo, peggioramento da giovedì: torna la neve

Sono i sintomi di un peggioramento più vasto che interesserà l'Italia da giovedì 17, a causa di un centro di bassa pressione in formazione sul mar Tirreno che favorirà la risalita delle precipitazioni su tutto il Centro Nord sotto forma di piogge e rovesci intensi. La neve cadrà abbondante su tutto l’arco alpino a partire dai 700 metri di quota. Col passare delle ore però, specie nella giornata di venerdì 18, potrebbe affluire aria sempre più fredda in grado di portare i fiocchi di neve fino a quote via via più basse sulle province di di Cuneo, Torino e sull'Emilia Occidentale. Il tempo sarà fortemente instabile anche al Sud, con temporali sparsi, e nevicate a quote superiori ai 1200-1300 metri in Appennino.