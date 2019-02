Neve al Nord, autostrada A22 chiusa: lunghe code, caos maltempo

Neve al Nord, temporali al Sud: l'Italia è nella morsa del maltempo. In Alto Adige è caos sull'Autobrennero (A22) a causa della neve: l'autostrada è stata chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno a causa dei molti mezzi pesanti bloccati, e si è formata una coda di circa 12 chilometri. Bloccate anche la statale del Brennero (a Mules e tra Vipiteno e il confine di Stato) e quella della Val Venosta (a Gomagoi). La situazione rende difficile anche ai mezzi di soccorso raggiungere i mezzi bloccati. Automobilisti infuriati: alcuni sono fermi in autostrada del Brennero da dodici ore. Una valanga si è verificata sull'A22 Autostrada del Brennero poco prima di Brennero. Da quanto si apprende, nessuno è rimasto coinvolto. Il tratto autostradale tra Vipiteno e Brennero resta chiuso.

Meteo oggi 2 febbraio 2019

Allarme alluvione e "codice arancio", invece, in Toscana per rischio idrogeologico-idraulico nelle zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve. Lo comunica la Protezione Civile della città Metropolitana di Firenze. Le piogge sono in attenuazione ma si registrano comunque innalzamenti dei livelli idrometrici dovuti alle precipitazioni di questa notte. Il torrente Ombrone ha superato il secondo livello di guardia all'idrometro di Poggio a Caiano, mentre il fiume Bisenzio si mantiene sopra il primo livello di guardia all'idrometro di San Piero a Ponti. In piena a Lucca il fiume Serchio ingrossato dalle intense piogge e dalle neve sciolta.

Nel territorio di Borgo a Mozzano il fiume è anche esondato vicino a Chifenti, con conseguente chiusura di un tratto della statale del Brennero come spiegato su Fb dal sindaco Patrizio Andreuccetti. Il Comune, con un post su Facebook alle 5.30, ha reso noto che la massima piena del Serchio stava "transitando a valle dello sbarramento di Borgo a Mozzano, con una portata superiore a 1300 metri cubi al secondo, il livello degli affluenti del Serchio appare sotto controllo, le precipitazioni sono in attenuazione. Attualmente non si segnalano criticità. Prosegue il monitoraggio". Sia a Borgo a Mozzano che a Lucca scuole chiuse.

Preoccupazione per la piena del Tevere anche a Roma: chiusi gli accessi alle banchine. Lo rende noto il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale comunicando "l'avvenuta chiusura degli accessi alle banchine del Tevere nel tratto urbano con il superamento della prima soglia di attenzione del livello del fiume Aniene (SA1)". Il personale monitora in costante osservazione i livelli del fiume.

Allerta meteo: la protezione civile ha diramato un nuovo bollettino meteo per la giornata di oggi, sabato 2 febbraio 2019. In base alle ultime previsioni meteo disponibili è stata infatti diramata l'allerta arancione su ben sette regioni italiane. Tutto a causa di una saccatura di origine atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, ha innescato un flusso di correnti caldo umide sciroccali verso l’Italia, che determineranno piogge diffuse su gran parte del Centro e l’intensificarsi dei venti meridionali sulle regioni centrali adriatiche e meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Dalle prime ore di oggi, sabato 2 febbraio, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sull’Umbria, specie sui settori meridionali, sul Lazio e sui settori occidentali dell’Abruzzo e del Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, e forti raffiche di vento. Dalle prime ore del mattino, inoltre, venti forti dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca, sulla Puglia e sui settori ionici della Basilicata e della Calabria centro-settentrionale, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, sabato 2 febbraio, allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico sulla Liguria di levante, su gran parte dell’Emilia-Romagna, sulla Toscana settentrionale, sull’area centro meridionale dell’Umbria, sul settore sud-orientale del Lazio, sul versante occidentale dell’Abruzzo, sull’area centrale della Campania. Valutata allerta gialla sul Veneto orientale, sul Friuli Venezia Giulia, sui restanti territori di Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania, su gran parte del Molise e della Basilicata, sul versante occidentale della Sardegna.