Bimba violentata da un vicino mentre la mamma è impegnata con le faccende domestiche

Ancora una violenza sessuale in India commessa su una bambina. La piccola vittima ha solo un anno.

Dello stupro è stato accusato un suo vicino di casa, che avrebbe agito approfittando di un momento di distrazione della mamma, impegnata nelle faccende domestiche.

L'accusato avrebbe portato la bimba in camera sua e poi ne avrebbe abusato, riferisce la polizia secondo quanto scrive il sito Mid-Day. Il fatto, avvenuto a Preet Vihar, un quartiere di New Delhi, è stato denunciato dalla madre. Gli agenti hanno quindi arrestato il presunto stupratore, identificato come Aslam,

Appena qualche giorno prima, in un altro quartiere di New Delhi, un'altra bambina di dodici anni è stata stuprata da un vicino che si era introdotto in casa mentre lei era sola. L'uomo è stato arrestato.