Brexit, a Londra nell'incubo di una nuova crisi di governo

Il deputato conservatore Philip Lee ha annunciato il suo addio al gruppo parlamentare Tory, per unirsi a quello del Liberal democratici. È successo mentre il premier Boris Johnson parlava in aula alla Camera dei Comuni: Lee si è alzato dal suo posto nei banchi della maggioranza ed è andato a sedersi sul fronte opposto.

Ora Boris Johnson nei fatti non ha più la maggioranza dei Comuni, dato che può contare sulla metà esatta dei deputati, compresi gli unionisti nordirlandesi alleati del governo.

La messa in minoranza del governo potrebbe rendersi ancora più evidente stasera, quando l'aula sarà chiamata a pronunciarsi sulla proposta di legge, presentata per le opposizioni dal laburista Hilary Benn, che punta ad impedire la 'no deal Brexit'. Alla mozione dovrebbero aderire diversi deputati conservatori ribelli, contrari all'uscita dalla Ue senza un accordo.

Sembra quindi scontato che i ribelli, dei quali fanno parte, tra gli altri, l'ex cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond e l'ex ministro della Giustizia David Gauke, voteranno stasera il provvedimento che punta a impedire la 'no deal Brexit' il 31 ottobre e ad imporre al governo una proroga dell'articolo 50.

Lee ha spiegato la sua defezione con il fatto che "il governo persegue una Brexit priva di principi" mettendo a rischio le vite e il benessere delle persone. Parlando in aula Johnson ha ha detto ai deputati di volere un divorzio negoziato dalla Ue e che c'è un "vero slancio" negoziale. Ma ha aggiunto che il progetto del ribelli tory di votare a favore di un disegno di legge che blocca di fatto una Brexit no-deal "distruggerebbe ogni chance di negoziare un nuovo accordo". Se i ribelli avessero successo lo costringerebbero ad andare a Bruxelles a "elemosinare un altri rinvio insensato", cosa che non farebbe "mai".

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR