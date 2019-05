Aereo a fuoco durante l'atterraggio, il bilancio si aggrava: i morti sono almeno 41

Si è aggravato il bilancio dell'incidente aereo nell'aeroporto moscovita di Sheremetevo: un aereo passeggeri Sukhoi della compagnia di bandiera russa Aeroflot ha preso fuoco e ha compiuto un atterraggio d'emergenza: 41 delle 78 persone a bordo sono morte, tra di loro 2 bambini. Molti i feriti. Si sono salvati coloro che sono riusciti a uscire dal velivolo attraverso gli scivoli d'amergenza.

Incidente aereo Mosca Sheremetevo: ultime notizie

Il volo della compagnia di bandiera russa era decollato per Murmansk, porto di mare sulla baia della Kola, a 32 chilometri dal Mare di Barents, alle 17.50 ora locale (le 16.50 in Italia) e subito dopo ha chiesto un atterraggio di emergenza. Non è chiaro al momento né che cosa abbia causato l'inendio né quando precisamente le fiamme abbiano iniziato a divampare. I motori del Sukhoi Superjet 100 avrebbero preso fuoco solo dopo l'atterraggio di emergenza all'aeroporto Sheremetyevo: lo sostiene la compagnia di bandiera russa Aeroflot, a cui apparteneva l'aereo, citata dalla Tass.

Un primo tentativo di atterraggio è fallito e il secondo è avvenuto ma "è stato molto violento", come ha raccontato una fonte citata dalle agenzie. Secondo alcuni testimoni, il muso dell'aereo avrebbe colpito terra, prendendo fuoco secondo una versione. Un fulmine potrebbe avrebbe colpito il velivolo, provocando un incendio già in volo, secondo altre fonti che non trovano conferma. Al momento del decollo c'erano nubi temporalesche a diecimila metri di altezza.

Incidente aereo Mosca, i morti sono almeno 41

At least 41 people killed after plane erupts in flames during emergency landing at Moscow airport. https://t.co/no9Sx0hVvq pic.twitter.com/4YitMfGTM6 — ABC News (@ABC) 6 maggio 2019



Il Sukhoi Superjet-100 coinvolto nell'incidente era nuovo, del 2018, a quanto ha riferito la Tass. L'incidente mette a rischio il futuro del Sukhoi Superjet-100, primo aereo di linea passeggeri progettato in Russia dopo la caduta dell'Urss, ma negli anni ha fatto fatica ad affermarsi sul mercato.

