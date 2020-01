Incidente aereo Iran, Boeing precipita dopo il decollo da Teheran: nessun sopravvissuto

Gravissimo incidente aereo in Iran. Un Boeing 737-800 della Ukraine Airlines si è schiantato al suolo poco dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran. L'aereo è caduto pochi minuti dopo il decollo tra le città di Parand e Shahriar, vicino alla capitale.

La causa del disastro sarebbe un problema tecnico, per ora non meglio specificato, secondo quanto confermato da una fonte ufficiale ai media iraniani.

In un video pubblicato su Twitter dal corrispondente della BBC da Teheran si vede il velivolo, parzialmente in fiamme, che si schianta al suolo.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q

A bordo dell'aereo, diretto a Kiev, c'erano 180 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Non ci sarebbe nessun sopravvissuto.

We are aware of the media reports out of Iran and we are gathering more information.