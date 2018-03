Giornalista ucciso in Slovacchia, il premier Fico annuncia le dimissioni

Guarda anche

"Non è possibile spacciarsi per il nuovo e poi fare un governo con Alfano, ma di che nuovo stiamo parlando?". Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, entrando alla Camera per il dibattito sulla fiducia a Matteo Renzi, critica aspramente l'esecutivo del segretario Pd