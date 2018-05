Abarth Days 2018: il calendario dei sette appuntamenti europei

Sette appuntamenti europei in altrettanti circuiti per il più grande raduno itinerante dedicato agli appassionati del marchio Abarth. Il primo appuntamento si è tenuto il 5 maggio in Austria e si replica fino a settembre. Il tour 2018 si preannuncia ancora più entusiasmante rispetto alla scorsa edizione: i 100.000 membri della Scorpionship, che già lo scorso anno hanno affollato le tappe degli Abarth Days 2017, si ritroveranno di nuovo nelle tappe del rinnovato tour 2018 per vivere una giornata all'insegno del divertimento e della adrenalina.

Protagoniste assolute le vetture dello Scorpione, di ieri e di oggi, che daranno vita a emozionanti test drive sia su pista sia sulle strade nei dintorni degli autodromi, e riflettori puntati sulle Abarth 595 e Abarth 124 spider, oltre che su preziosi esemplari storici costruiti a partire dal 1949.

In ciascun circuito saranno allestite aree dedicate all'esposizione della gamma Abarth attuale e delle fantastiche auto storiche, "macchine da corsa" che hanno fatto la storia dell'automobilismo grazie alla genialità di quel Karl Abarth che ha votato la sua passione alle gare e alla continua ricerca delle migliori prestazioni anche su vetture di normale produzione. Il suo obiettivo era quello di rendere straordinarie delle auto normali. Chiaramente spazio anche ai Club Abarth affiliati - 40 in tutta Europa- che avranno il loro punto di accoglienza per i propri soci, oltre che luogo ideale per raccontare le loro attività a chi socio ancora non è.

In ciascun autodromo nell'area entertainment, pensata per gli Abarthisti di tutte le età, sarà possibile partecipare alle tante iniziative che accadranno durante l'evento. E, tra le più emozionanti, sarà possibile vestire i panni del navigatore, ruolo cruciale nei rally, sedersi al suo posto e, con alla guida un vero pilota professionista, provare le performance della spettacolare Abarth 124 rally. Inoltre tutti i fan che parteciperanno all'evento a bordo della propria Abarth la potranno provare in pista, pre-acquistando on-line il relativo biglietto.

Infine, in tutte le date del tour europeo sarà presente Mopar, partner ufficiale dei servizi post-vendita di FCA. Grazie a Mopar Express Care, l'innovativo servizio autorizzato mobile sviluppato da Mopar, sarà possibile effettuare sul posto check-up e diagnosi elettroniche, tagliandi di manutenzione periodica (filtri, freni, batteria, lampadine, olio), servizio clima, servizio pneumatici, sostituzione e riparazione cristalli, igienizzazione abitacolo ed installazione di accessori originali, con servizi e promozioni legate all'evento. Sempre nell'area Mopar, sarà possibile ammirare e acquistare una selezione dell'ampia gamma di accessori, tra cui: scarico Record Monza, kit cerchi Esseesse, sospensioni Abarth Koni, set pedaliere e pomelli cambio sportivi.

I fan di Abarth potranno scegliere tra diversi tipi di biglietti per ciascuna tappa dell'"Abarth Day 2018" secondo i propri interessi. Per i membri della "Scorpionship" sono previsti sconti fino al 50%. Per accedere alla community di Abarth, attualmente attiva in 10 Paesi e con piu' di 100.000 iscritti, è sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito scorpionship.abarth.com.

Calendario 2018

5 maggio - Salzburgring (Austria);

2 giugno - Ouest Parisien (Francia);

23 giugno - Circuito Vasco Sameiro (Portogallo);

30 giugno - Rockingham Motor Speedway (Regno Unito);

30 giugno - Ascari Circuit - Malaga (Spagna);

Agosto - Baden Airpak (Germania);

Settembre - Autodromo di Varano de' Melegari (Italia).