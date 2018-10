Alfa Romeo trionfa al Concorso d'Eleganza dello Zoute Grand Prix 2018

Il Concours d'Elégance organizzato nell'ambito dello Zoute Grand Prix 2018 (4-7 ottobre), il più prestigioso evento motoristico belga dedicato alle auto d'epoca, ha visto assegnare il premio "Best of Show" a un esemplare di Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé del 1948, disegnata dalla milanese Touring Superleggera.

Le ragioni del successo

La vettura appartiene al collezionista Johan van Puyvelde, che afferma che il merito della vittoria è da attribuire a quelle che secondo lui sono le tre qualità principali della sua automobile: le forme distintive della 6C 2500 SS disegnata dalla milanese Superleggera nel 1948, il suo fantastico telaio, concepito originariamente prima della Seconda Guerra Mondiale (e con il quale corse il pilota italiano Tazio Nuvolari) e la sua straordinaria livrea grigia, che fa dell'auto un modello unico della sua epoca. La giuria ha elogiato le eccezionali qualità della 6C 2500 SS Touring, che rappresenta uno dei lavori più interessanti realizzati dall'azienda milanese per il marchio Alfa Romeo, i cui modelli sono da sempre un concentrato di tecnologia all'avanguardia ed eleganza.

Zoute Grand Prix

Ogni anno il marchio Alfa Romeo partecipa allo Zoute Grand Prix, ormai giunto alla nona edizione, l'evento motoristico più prestigioso organizzato in Belgio, che si svolge lungo le coste del Paese. I quattro giorni della rassegna hanno visto la partecipazione di oltre 200.000 visitatori provenienti dal Belgio e dall'estero. Oltre al Concours d'Elégance, la kermesse comprende un rally riservato alle auto d'epoca, un GT Tour (la domenica, in cui si esibiscono i modelli più recenti) e un'asta organizzata da Bonhams, e tutti i produttori di auto premium, sportive e di lusso colgono l'occasione per mostrare le ultime novità. Al padiglione Alfa Romeo erano esposti gli ultimi modelli della gamma, tra cui le nuove versioni B-Tech di Giulia e Stelvio, insieme a una storica Alfa Romeo Giulietta Spider del 1959. La prossima edizione dello Zoute Grand Prix è in programma dal 10 al 13 ottobre 2019.