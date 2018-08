Tutti gli aeroporti in Italia dove trovare le smart Car2go

La smart in sharing a flusso libero ha saputo coinvolgere 3.3 milioni di utenti in tutto il mondo. Molti automobilisti in Italia la utilizzano anche per raggiungere gli aeroporti, vista la semplicità e i bassi costi di esercizio. In proiezione delle ferie, dunque, ecco tutti i parcheggi dove poter lasciare le vetture della flotta Car2go prima del volo. Con le ultime novità riguardo a prezzi e servizi.

Car2go: 16 aeroporti in Europa, 5 in Italia

Al nord Italia Car2go ha scelto l'aeroporto di Milano linate (parcheggio P3, ad una tariffa fissa di 4,90 € da aggiungersi al costo del noleggio) e Torino Caselle (parcheggio «P – online low cost» inserendo la carta parcheggio aeroporto, con 5,90 € extra). Scendendo lo Stivale, le smart al minuto attendono i passeggeri anche all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Si può andare e tornare dal parcheggio P1 – Sosta breve: la sbarra ha apertura automatica e vengono aggiunte 4.90 euro alla canonica tariffa del noleggio. Infine Roma. Ci sono ben 20 posti riservati all’aeroporto di Fiumicino. Bisogna raggiungere gli Arrivi poi il Terminal 1 e il Parking B: gli stalli si trovano sulla terrazza di fronte al Parking e la fee è di 9,90 euro.

Per clienti voli charter e low cost: Car2go a Ciampino

Da quest’anno anche l’aeroporto di Ciampino si aggiunge alla lista, per i 190.000 clienti romani. Ma non solo. Questo scalo rimane affollatissimo di turisti che arrivano da tutta Europa, pronti anche a risparmiare qualcosa. “Car2go – come ricorda Horacio Reartes, Location Manager Car2go Roma - è sinonimo di libertà di movimento e dà la possibilità di utilizzare lo stesso account nel resto dei paesi Europei: un valore ormai imprescindibile per una mobilità senza frontiere”. Dopo Fiumicino, Ciampino è il secondo Aeroporto romano accessibile con questo noleggio a minuto che per agosto proporrà pacchetti ad hoc da 24 e 48 ore. Aperti 12 stalli dedicati presso il P5 dell’Aeroporto di Ciampino: sono di fronte al Terminal Partenze/Arrivi). Si aggiungeranno a fine corsa 5.90€ alla tariffa standard di 24 cent/min per il modello smart fortwo, di 26 cent/min per modello smart forfour e di 29 cent/min per modello smart fortwo cabrio.